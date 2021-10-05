Вернуться без няньки шансы минимальны. Космонавт Борисенко о полёте кинотуристов на МКС

Член основного экипажа актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19»



автор фото Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 5 октября доставлены ракетой «Союз» на Международную космическую станцию для съемки художественного фильма. Это первый в истории киноэкипаж, его подготовка шла четыре месяца. С ними космонавт Антон Шкаплеров. После того, как кораблю не удалось пристыковаться автоматически, ему пришлось перейти в ручной режим. 47news поговорил о полётах «туристов» с лётчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко. В 2011 и 2017 годах он провёл на орбите 337 суток.

— Сколько занимает подготовка профессионального космонавта? — От начала отбора в отряд до выполнения первого полёта проходит семь-восемь лет. Для подготовки туриста или, как это правильно называется, участника космического полёта, как правило, достаточно полугода. Разница обусловлена объёмом информации и навыков, которые необходимо получить. (Борисенко зачислен в отряд космонавтов в 2003 году. Первый полёт совершил в 2011). — С чем можно сравнить? — Лётчик учится четыре года. Стюардессе достаточно инструктажа. Где находятся аварийные выходы, как пользоваться кислородными масками. — Лайт-подготовка больше физическая или теоретическая? — Требования к физической кондиции не такие уж жёсткие. Человек должен быть здоровым. Каких-то специальных тренировок нет. Если занимается физкультурой, вполне достаточно. Научной подготовки нет. — Рассказывают, где находится тот или иной тумблер? — Смотря какой. Если выключатель света в отсеке, то да. Или как пользоваться ассенизационно-санитарным устройством. На Земле называется туалетом. Как в условиях невесомости пищу разогреть, попить воды, переодеться. Учат операциям, чтобы себя обслуживать. Это первое. И второе — учат не мешать экипажу выполнять свою работу. Особенно в случае нештатных ситуаций.

— Могут туристы нечаянно что-то сломать или задеть то, что влияет на полёт или на работу станции? Говорят, к чему не прикасаться ни в коем случае? — Всё-таки исходим из того, что летят взрослые люди, а не пятилетние дети. Нажимать на первую попавшуюся кнопку из любопытства, включать тумблеры, я думаю, не будет ни один из участников. Проводится инструктаж, даётся общее понимание работы систем, для чего они, в принципе, существуют. Вентиляция, терморегулирование и так далее. Но, конечно, речь не идёт о том, чтобы хоть как-то управлять этими системами. Если говорить о текущем полёте, они просто должны заниматься съёмками. И четко выполнять указания основного экипажа. — Вскользь упоминалось, что на время полёта участники точно оставят вредные привычки, которые им не удалось побороть. Может ли турист, теоретически, провести на МКС флягу коньяка или сигареты? Перед тем, как человек попадает на корабль, он проходит процедуру надевания скафандра. Все личные вещи оставляет в комнате, где раздевается. После надевает нижнее бельё. Далее в присутствии оперативной смены — человек восемь-девять — надевает скафандр. Ничего своего он физически взять не может. Все необходимые вещи укладываются в корабль специально обученными людьми. На каждого космонавта ограниченный вес, объём и номенклатура. Разговоры о том, что можно тайком пронести, как в самолёт, это фантазии.

— Дурацкий вопрос, но всё же — если закурить на станции? — Немедленно сработает пожарная сигнализация, где бы это ни произошло. Вода не польётся, будет гораздо хуже. Пойдёт цикл отключения определённого количества систем жизнеобеспечения, которые потом нужно будет восстанавливать. Если пожар, то тушится вручную огнетушителями. — На Клима возложена работа с клапанами подачи кислорода в скафандры при разгерметизации. На Юлию — клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат. Командир корабля дотянуться до них не может. Но человек гражданский в случае нештатной ситуации может запаниковать и подвести. Это не риск? — Определённые действия действительно придётся делать и правому, и левому члену экипажа. При подготовке даются нужные навыки. Упор на то, что они должны четко выполнять указания командира. Клим должен понимать, как открываются заслонки воздушной вентиляции. Юлия должна уметь управляться с клапаном. При штатном полёте им нужно воспользоваться один раз. — Можно ли говорить о том, что со временем технологии подготовки совершенствуются и позволяют ускорить ее? Или как Гагарина готовили, так и готовят?

— Есть вещи статичные. Например, выживание в различных климатических условиях, такое же, как при Гагарине. Или специальная парашютная подготовка. Здесь стандарт тренировок. А есть работа с конкретной космической техникой. Корабль «Восток» был очень простой машиной с точки зрения возможностей управления космонавтом. Требовалось около года подготовки. Для полёта на «Союзе» и работе на орбитальной станции требуется лет пять-шесть. Техника стала многократно сложнее. Узкой специализации у членов экипажа нет. Функционал у каждого практически одинаков для полной взаимозаменяемости на борту. В нашем сегменте два-три члена экипажа. В будущем, если будет, допустим, десять человек, то, возможно, появятся специализации, как у лётчиков. Думаю, можно будет сокращать время на подготовку. — Можно ли туристов, теоретически, отправить в полёт без командира? — Ну смотрите, сегодня во время стыковки была внештатная ситуация. Она расчётная, но всё же: отказ системы сближения. Антон Шкаплеров стыковался вручную. Эту операцию непрофессионал выполнить не смог бы. Из-за сложности и ответственности мы годами отрабатываем режимы такой стыковки. Полностью непрофессиональный экипаж летать сегодня не может.



— 16 сентября SpaceX Илона Маска отправил на орбиту корабль с четырьмя туристами. У них, значит, получается? — Я этот полёт сравниваю с прогулкой по минному полю, купанием в бассейне с аллигаторами или русской рулеткой. Всё хорошо до тех пор, пока не случается критичная ситуация. Пожар, разгерметизация, невключение двигательной установки, непостроение ориентации. Скорее всего, этот экипаж будет потерян.

— Что такое физически ручная стыковка? — Есть двигатели причаливания и ориентации. Два органа управления — правая и левая ручка. Одна отвечает за ориентацию, вторая за поступательное движение. Ими и управляет космонавт.

— Неверное движение и можно, извините за вульгарность, улететь в космос? — Может произойти столкновение корабля со станцией со всеми вытекающими. Мы хорошо знаем это по столкновению орбитального комплекса «Мир» с кораблём «Прогрессом». В итоге, разгерметизация одного из модулей (июнь 1997 года, команде удалось герметизировать модуль, закрыв ведущий в него люк до того, как давление на станции снизилось до критически низкого. — Прим. ред.).



— Голливудский сюжет — «Крепкий орешек». «Боинг» сажает пилот-любитель, следуя указаниям с земли. Насколько это реально применительно к космическому полёту? Команды из центра управления спасут непрофессионалов? — Ну если под голливудским углом смотреть, то о-о-очень теоретически такое возможно, но реальная жизнь сильно отличается от кино. Полёты в космос подразумевают хорошую базовую подготовку с бортовыми системами даже тогда, когда они работают не так как надо.

— Вернуться без «няньки» гражданские могут? — Если всё штатно, то автоматика отработает. Если нет, то шансы минимальны.

— Вопрос от нетерпеливых — почему нужно два часа ждать, чтобы зайти на станцию? Они же уже прилетели. — Происходит сложный технологический процесс, стягивание корабля со станцией, закрытие всех стыков и проверка герметичности. Это физика.

— Предусмотрен ли алгоритм действий, если кто-то из туристов уже в полёте запаникует? Какой-то укольчик есть в аптечке? — Если человек склонен к паническим атакам или клаустрофобии, его не допустят к полёту. Всё проверяется ещё на этапе отбора. Валерьянка в космосе не поможет. Беседовал Виктор Смирнов, 47news