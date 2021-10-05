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Гол Хуснутдинова помог СКА победить «Локомотив»

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге 5 октября.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Марат Хуснутдинов.

Следующий матч СКА проведет 8 октября на выезде против «Барыса».

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