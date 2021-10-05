«Поставили на растяжку и били». Фигурант дела «Сети»* Иванкин заявил, что признание в убийстве под Рязанью из него выбили под пытками

Осужденный по делу «Сети»* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Максим Иванкин заявил, что в больнице при владимирской колонии заключенные-активисты заставили его признать вину в убийстве двоих человек под Рязанью. Выдержки из его опроса адвокатами публикует 5 октября «Новая газета».

«Сразу, когда я был доставлен в больницу, меня встретили «красные» (активисты из числа заключенных). Заключенные стали меня бить по затылку и по почкам. Когда с меня требовали подписать заявление, я был за отказ от подписания поставлен на растяжку, и меня били в этом положении. Активисты заставили меня выучить содержание явки с повинной наизусть. До тех пор, пока я им дословно не пересказал, меня не отпускали спать», — рассказал Иванкин.



По его словам, затем приехал следователь и оформил протокол явки с повинной, а также Иванкина заставили подписать отказ от адвоката по соглашению и посещений родственников.

Теперь Максим Иванкин проходит обвиняемым по делу об убийстве его знакомых, Екатерины Левченко и ее парня Артема Дорофеева, пропавших в 2017 году. Тело Екатерины нашли в марте прошлого года в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области. Тело Артема обнаружили ранее, его останки идентифицировали в феврале 2019 года.

21 февраля прошлого года «Медуза»* (признана в РФ СМИ-иноагентом) опубликовала материал, где один из фигурантов дела, Алексей Полтавец, признался в причастности к убийству Левченко и Дорофеева. Причиной такого шага якобы стало нежелание пары скрываться. Также Левченко и Дорофеев могли знать о нелегальной деятельности участников «Сети» по сбыту наркотиков, которые якобы выращивал Пчелинцев. Якобы именно он приказал убить пару. Сам Пчелинцев назвал рассказ неправдой и «жестью».

После публикации родители пропавшей девушки потребовали возбуждения уголовного дела, что и произошло в феврале 2020-го.

