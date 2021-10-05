«Поставили на растяжку и били». Фигурант дела «Сети»* Иванкин заявил, что признание в убийстве под Рязанью из него выбили под пытками

Осужденный по делу «Сети»* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Максим Иванкин заявил, что в больнице при владимирской колонии заключенные-активисты заставили его признать вину в убийстве двоих человек под Рязанью. Выдержки из его опроса адвокатами публикует 5 октября «Новая газета».
«Сразу, когда я был доставлен в больницу, меня встретили «красные» (активисты из числа заключенных). Заключенные стали меня бить по затылку и по почкам. Когда с меня требовали подписать заявление, я был за отказ от подписания поставлен на растяжку, и меня били в этом положении. Активисты заставили меня выучить содержание явки с повинной наизусть. До тех пор, пока я им дословно не пересказал, меня не отпускали спать», — рассказал Иванкин.
По его словам, затем приехал следователь и оформил протокол явки с повинной, а также Иванкина заставили подписать отказ от адвоката по соглашению и посещений родственников.
Теперь Максим Иванкин проходит обвиняемым по делу об убийстве его знакомых, Екатерины Левченко и ее парня Артема Дорофеева, пропавших в 2017 году. Тело Екатерины нашли в марте прошлого года в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области. Тело Артема обнаружили ранее, его останки идентифицировали в феврале 2019 года.
21 февраля прошлого года «Медуза»* (признана в РФ СМИ-иноагентом) опубликовала материал, где один из фигурантов дела, Алексей Полтавец, признался в причастности к убийству Левченко и Дорофеева. Причиной такого шага якобы стало нежелание пары скрываться. Также Левченко и Дорофеев могли знать о нелегальной деятельности участников «Сети» по сбыту наркотиков, которые якобы выращивал Пчелинцев. Якобы именно он приказал убить пару. Сам Пчелинцев назвал рассказ неправдой и «жестью».
После публикации родители пропавшей девушки потребовали возбуждения уголовного дела, что и произошло в феврале 2020-го.
Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько — в Пензе и Москве. В ходе суда осуждённые отказались от первоначальных признательных показаний, так как заявляли, что дали их под пытками. Проверки Следственного комитета эти заявления не подтвердили. Пензенским участникам «Сети» 10 февраля назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Столь суровые наказания вызвали общественное возмущение, петиции против жестокости и судебного произвола подписали педагоги, ученые, деятели культуры, студенты и журналисты.
* Сообщество «Сеть» признано террористическим по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019. Приговор вступил в силу 14.03.2019.