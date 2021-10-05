«Закулисные» сотрудники Netflix, Disney+ и HBO Max готовят забастовку. Они хотят повышения зарплаты, перерывов на обед и сокращения рабочего дня

Сотрудники крупных американских телестудий и стриминговых сервисов, в том числе Netflix, Disney+ и HBO Max, недовольны условиями работы. Они планируют забастовку, сообщает 5 октября Associated Press.

В июле истек срок договора между Международным альянсом работников театральной сцены и Альянсом теле- и кинопродюсеров. Последний приостановил переговоры по заключению нового контракта, поэтому 99% участников проголосовали за забастовку.



Техники, операторы, монтажеры и другие «закулисные» сотрудники хотят гарантированных обеденных перерывов, сокращения рабочего дня, организации питания на работе, а еще повышения зарплаты и отчислений в пенсионные и медицинские фонды. AP отмечает, что забастовка может стать первым протестом съемочных техников за 128 лет.

