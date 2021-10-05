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«Закулисные» сотрудники Netflix, Disney+ и HBO Max готовят забастовку. Они хотят повышения зарплаты, перерывов на обед и сокращения рабочего дня

Международный альянс работников театральной сцены просит улучшения условий труда для членов профсоюза

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Сотрудники крупных американских телестудий и стриминговых сервисов, в том числе Netflix, Disney+ и HBO Max, недовольны условиями работы. Они планируют забастовку, сообщает 5 октября Associated Press.

В июле истек срок договора между Международным альянсом работников театральной сцены и Альянсом теле- и кинопродюсеров. Последний приостановил переговоры по заключению нового контракта, поэтому 99% участников проголосовали за забастовку.

Техники, операторы, монтажеры и другие «закулисные» сотрудники хотят гарантированных обеденных перерывов, сокращения рабочего дня, организации питания на работе, а еще повышения зарплаты и отчислений в пенсионные и медицинские фонды. AP отмечает, что забастовка может стать первым протестом съемочных техников за 128 лет.

Альянс кинопродюсеров выразил решимость сотрудничать, но отметил, что это потребует от обеих сторон готовности к компромиссам. Многие именитые голливудские личности поддержали «закулисников», в том числе актриса и продюсер Октавия Спенсер.

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Комментарии (2)

angel of death
готовы всех их принять у нас, пусть пакуют вещи и поднимают наш отечественный кинематограф.... график ненормированный, зарплаты по мере возможностей, и отпуск когда-нибудь потом... видя такие радужные перспективы они быстро заткнут свои хотелки... =))))
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