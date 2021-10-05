У финала фестиваля White Night Startup сменилась площадка. Участники защитят проекты перед инвесторами и комиками

В этом году для финального соревнования выбран формат «прожарки» (направление в StandUp-комедии, когда комики обшучивают недостатки друг друга или третьего лица. — Прим. ред.). Профессиональные комики, специально подготовленные для издевательств над стартаперами, будут усложнять выступления авторов проектов своими каверзными вопросами и шутками «на грани». Ведущим станет стендап-комик Игорь Меерсон. Приз получит команда, выбранная профессиональным жюри.
У мероприятия изменилась площадка. Оно пройдет в ресторане «Хачо и Пури» на Левашовском проспекте, 13а. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Шанс защитить свою идею перед жюри, состоящим из известных предпринимателей, инвесторов и венчурных экспертов, получат восемь проектов. На одной сцене с начинающими предпринимателями выступят два детских стартапа, которые были отобраны в ходе обучения по программе Startup Junior в школах Петербурга, рассказал «Фонтанке» основатель White Night Startup Александр Ружинский.
Фестиваль White Night Startup проводится в Петербурге в пятый раз. Организаторами фестиваля выступают Startup Family и Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга. Цель фестиваля — предоставить пространство для диалога крупного и малого бизнеса, представителей власти, экспертов, молодых специалистов, учащихся, инвесторов и обычных людей, интересующихся передовыми технологиями и предпринимательством. В этом году программа фестиваля разбита на пять потоков: экология, здоровье, образование, карьера, стартапы.