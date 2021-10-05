У финала фестиваля White Night Startup сменилась площадка. Участники защитят проекты перед инвесторами и комиками

В этом году для финального соревнования выбран формат «прожарки» (направление в StandUp-комедии, когда комики обшучивают недостатки друг друга или третьего лица. — Прим. ред.). Профессиональные комики, специально подготовленные для издевательств над стартаперами, будут усложнять выступления авторов проектов своими каверзными вопросами и шутками «на грани». Ведущим станет стендап-комик Игорь Меерсон. Приз получит команда, выбранная профессиональным жюри.



У мероприятия изменилась площадка. Оно пройдет в ресторане «Хачо и Пури» на Левашовском проспекте, 13а. Для участия необходимо зарегистрироваться.

