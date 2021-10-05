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BBC: От французских священников-педофилов пострадали более 200 тысяч детей за 70 лет

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Больше 216 тысяч детей, в основном мальчиков, стали жертвами сексуального насилия со стороны священников Французской католической церкви с 1950 года. Как пишет 5 октября BBC, насильников было около трех тысяч.

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви (CIASE) вела расследование два с половиной года. Она изучала архивы церкви, полиции и СМИ, а еще опросила более 6,5 тысяч человек.

Больше половины случаев пришлось на 1950–1970 годы, когда численность духовенства превышала 50 тысяч человек. Информацию о 22 преступлениях, срок давности которых еще не истек, передали в прокуратуру.

По словам руководителя расследования Жана-Марка Сове, церковь не только не смогла предотвратить насилие, но и проявила «глубокое и даже жестокое безразличие к жертвам». Он заявил, что все эти годы представители духовенства допускали «халатность, замалчивание и институциональное сокрытие».

«Католическая церковь, после круга семьи и друзей, является средой с наибольшим распространением сексуального насилия», — говорится в отчете.

Президент Конференции епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор, соавтор расследования, заявил, что чувствует стыд, страх и решимость помочь жертвам. Папа римский Франциск рассказал, что «почувствовал боль», услышав результаты отчета.

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Комментарии (14)

AlBerkut
3000 'деятелей' подвергли насилию то ли 200, то ли 300 тысяч? 🤔😨
Это то есть в среднем от 70 до 100 детей каждый, а то и больше? 🤔
Фигасе у них там серийные... Даже крупносерийные маньяки-педофилы😨
Бастрыкина на них нет😉😎
Клаустрофобик
А Россия то побольше Франции будет,раза в два по количеству млн.чел.И попы у нас бесконтрольно 30 лет что угодно творят за своими стенами.Вот бы статистику.
265062499
Что то мне подсказывает, что Российская статистика могла бы победить Французскую! Если бы таковая была!(
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