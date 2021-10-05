BBC: От французских священников-педофилов пострадали более 200 тысяч детей за 70 лет

Больше 216 тысяч детей, в основном мальчиков, стали жертвами сексуального насилия со стороны священников Французской католической церкви с 1950 года. Как пишет 5 октября BBC, насильников было около трех тысяч.



Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви (CIASE) вела расследование два с половиной года. Она изучала архивы церкви, полиции и СМИ, а еще опросила более 6,5 тысяч человек.



Больше половины случаев пришлось на 1950–1970 годы, когда численность духовенства превышала 50 тысяч человек. Информацию о 22 преступлениях, срок давности которых еще не истек, передали в прокуратуру.

