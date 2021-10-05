BBC: От французских священников-педофилов пострадали более 200 тысяч детей за 70 лет

Больше 216 тысяч детей, в основном мальчиков, стали жертвами сексуального насилия со стороны священников Французской католической церкви с 1950 года. Как пишет 5 октября BBC, насильников было около трех тысяч.
Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви (CIASE) вела расследование два с половиной года. Она изучала архивы церкви, полиции и СМИ, а еще опросила более 6,5 тысяч человек.
Больше половины случаев пришлось на 1950–1970 годы, когда численность духовенства превышала 50 тысяч человек. Информацию о 22 преступлениях, срок давности которых еще не истек, передали в прокуратуру.
По словам руководителя расследования Жана-Марка Сове, церковь не только не смогла предотвратить насилие, но и проявила «глубокое и даже жестокое безразличие к жертвам». Он заявил, что все эти годы представители духовенства допускали «халатность, замалчивание и институциональное сокрытие».
«Католическая церковь, после круга семьи и друзей, является средой с наибольшим распространением сексуального насилия», — говорится в отчете.
Президент Конференции епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор, соавтор расследования, заявил, что чувствует стыд, страх и решимость помочь жертвам. Папа римский Франциск рассказал, что «почувствовал боль», услышав результаты отчета.