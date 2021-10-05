Депутата одного из сельсоветов Курской области Владимира Боева исключили из «Единой России» за грубые высказывания в адрес избирателя и журналиста. Об этом 5 октября сообщается на странице регионального отделения партии во «ВКонтакте».
Видеозапись конфликта появилась ранее в Сети. Как пишет «Вести. Курск», 1 октября журналист и местные жители хотели присутствовать на заседании Дмитриевского сельсовета Золотухинского района, где решался вопрос о переводе сельхозземель из одной категории в другую. По данным ряда СМИ, речь идет о строительстве свинарников неподалеку от населенных пунктов.
Депутат Владимир Боев был против излишнего внимания общественности, он заявил: «Я здесь закон» и потребовал от журналиста и местного жителя покинуть заседание, называя их «самозванцами».
«Председатель региональной контрольной комиссии партии Александр Самсонов сообщил, что местный политический совет Золотухинского местного отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении Владимира Боева из партии за нарушение требований устава партии», — говорится в сообщении «ЕР».
Также прилагается видео, как Боев приносит свои извинения за произошедшее. Однако он упомянул, что ситуация была «спровоцирована незваными гостями».