Депутата одного из сельсоветов Курской области Владимира Боева исключили из «Единой России» за грубые высказывания в адрес избирателя и журналиста. Об этом 5 октября сообщается на странице регионального отделения партии во «ВКонтакте».



Видеозапись конфликта появилась ранее в Сети. Как пишет «Вести. Курск», 1 октября журналист и местные жители хотели присутствовать на заседании Дмитриевского сельсовета Золотухинского района, где решался вопрос о переводе сельхозземель из одной категории в другую. По данным ряда СМИ, речь идет о строительстве свинарников неподалеку от населенных пунктов.