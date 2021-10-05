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Во Всеволожском районе Ленобласти сдали в эксплуатацию школу на 825 мест. Она откроется в 2022 году

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На территории микрогорода Новое Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти сдана в эксплуатацию школа на 825 детей. Как сообщили в компании КВС, она откроется в 2022 году.

Школа построена по федеральной программе «Стимул». Трехэтажное здание находится в Кореловском переулке и рассчитано на размещение 33 классов. В школе будут мастерские для приготовления пищи, кройки и шитья, а также для обработки металла и дерева. На территории разместили стадион с беговыми дорожками, баскетбольную и волейбольную площадки, полосу препятствий, отдельные зоны для отдыха групп продленного дня, учеников средней и старшей школы. Кроме того, около школы высажены 105 деревьев и 3 684 кустарника.

Школа будет иметь инженерно-строительный уклон. Для учеников разработают специальные образовательные программы с углубленным изучением технических предметов. Шефство над учреждением возьмет один из ведущих строительных вузов Петербурга.

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