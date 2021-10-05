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За три года власти Петербурга намерены расселить 5 тысяч коммуналок

На это потребуется 9,6 млрд рублей, заявили в Смольном.

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Правительство Петербурга рассчитывает расселить к 2024 году более пяти тысяч коммунальных квартир. Об этом сообщил председатель комитета по финансам Смольного Алексей Корабельников 5 октября.

Он отметил, что получено согласие жителей на расселение 5 146 коммунальных квартир. На это планируется потратить 9,6 млрд рублей.

Всего, по его словам, на улучшение жилищных условий граждан на три года заложено 96 млрд рублей. В том числе в 2022 году планируется потратить 13,6 млрд рублей на покупку жилья детям-сиротам.

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Комментарии (40)

265929496
Задача такого масштаба не под силу власти, которая даже элементарный порядок и чистоту на улицах города не в состоянии навести.
vamingo
Матвиенко же уже торжественно их всех расселила еще году в 2010, та же фонтанка и писала...

Типа остались только те, кто сами не хотели расселяться.
264731021
Не верю я в них. В моем случае речь скорее идет о наполнении моей коммуналки. Сделала сайт мне-не-ответил-путин. Рф
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