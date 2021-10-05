За три года власти Петербурга намерены расселить 5 тысяч коммуналок

Правительство Петербурга рассчитывает расселить к 2024 году более пяти тысяч коммунальных квартир. Об этом сообщил председатель комитета по финансам Смольного Алексей Корабельников 5 октября.



Он отметил, что получено согласие жителей на расселение 5 146 коммунальных квартир. На это планируется потратить 9,6 млрд рублей.



Всего, по его словам, на улучшение жилищных условий граждан на три года заложено 96 млрд рублей. В том числе в 2022 году планируется потратить 13,6 млрд рублей на покупку жилья детям-сиротам.

