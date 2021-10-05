Петербуржцам расскажут, сколько нужно пить воды и можно ли отравиться дождями

Биологи Ирина Бодэ и Святослав Милов дадут две бесплатные лекции в цикле «БиоПросвет». Про «что покрепче» и про воду — ту, которую пьют, ту, которая на нас льется, и насколько та и другая могут быть опасны. 12+

Человек на 60–70% — вода, а человека, живущего в Петербурге, вода окружает и снаружи: у нас 200 дней в году — осадки. Делает ли нас это постоянное пребывание в «водной» среде какими-то особенными? Например, считается, что аллергикам в Петербурге полегче, потому что влажность не дает пыльце и другим аллергенам зависать в воздухе. В чем романтика петербургских дождей — мы догадываемся, но если эти дожди удобряют нас еще и химией? Бакалавр-нейробиолог, популяризатор науки Святослав Милов расскажет, можно ли отравиться петербургскими дождями.

А автор книги «Гиппократ не рад. Путеводитель в мире медицинских исследований» биолог Ирина Бодэ проинструктирует, что современная медицина думает о напитках — начиная с той самой воды. До сих пор ли спорят о воде с лимоном натощак с утра? Что думает наука о капучино, кофе и чае? И почему британский нейропсихофизиолог Дэвид Натт пугающе подробно описывает работу пьяного мозга — и при этом держит бар, отнюдь не безалкогольный, и придумывает антипохмельные средства?



Подробности на сайте Маяковки. Начало первой лекции — в 19:00 8 октября на Большеохтинском, 8.



Александра Шеромова

