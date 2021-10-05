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«Вы меня слышите?» Ушедший в отпуск Беглов безответно звал членов правительства на заседание

Технические неполадки помешали начать заседание правительства Петербурга

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Заседание петербургского правительства 5 октября началось с конфуза. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», провести его губернатор Петербурга Александр Беглов решил дистанционно, так как находится в отпуске.

Из-за технических неполадок собравшиеся для участия в заседании члены правительства не смогли сразу услышать и увидеть губернатора — звук и картинка прерывались. Несколько раз подряд Беглову пришлось спросить: «Вы меня слышите?» Слышали губернатора только сотрудники его секретариата, члены правительства — нет. «Звук идёт с браком», — сообщила Беглову вице-губернатор Ирина Потехина.

Ксения Клочкова

Почти пять минут ушло у чиновников на то, чтобы восстановить чёткость вещания губернатора, для этого пришлось отключить ему трансляцию изображения.

На заседании правительства Петербурга рассматривают бюджет на 2022 год.

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Комментарии (13)

SERGEY111
Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Сашка сбрил усы. У нас очень мало времени. Пей! (с) .
efela
У него какое соотношение отпуска к рабочим дням? На 10 отпускных - 1 рабочий, чтобы в Туркмению слетать?
Stargazer_5e4cc3b703773
Зачотно вчера посидел, судя по физиономии. У него и дома флаги за спиной и костюм? Или это он ещё не ложился, всё о Петербурге думал?
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