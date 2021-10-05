Заседание петербургского правительства 5 октября началось с конфуза. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», провести его губернатор Петербурга Александр Беглов решил дистанционно, так как находится в отпуске.



Из-за технических неполадок собравшиеся для участия в заседании члены правительства не смогли сразу услышать и увидеть губернатора — звук и картинка прерывались. Несколько раз подряд Беглову пришлось спросить: «Вы меня слышите?» Слышали губернатора только сотрудники его секретариата, члены правительства — нет. «Звук идёт с браком», — сообщила Беглову вице-губернатор Ирина Потехина.

