Спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу. Людей на нем нет

Спасательный плот с судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море, прибило к берегу, однако людей на нем нет. Об этом 5 октября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



По данным информагентства, плот самостоятельно двигался к береговой линии, его несло течением.



Ранее сообщалось, что 5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Судно частично затонуло. Как пишет ТАСС, одна из пассажирок смогла дозвониться в службу «112», но сейчас связь с ней утеряна. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.