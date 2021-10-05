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Спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу. Людей на нем нет

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Спасательный плот с судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море, прибило к берегу, однако людей на нем нет. Об этом 5 октября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным информагентства, плот самостоятельно двигался к береговой линии, его несло течением.

Ранее сообщалось, что 5 октября частное судно «Фаворит», на борту которого было пять человек, терпит бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы. Судно частично затонуло. Как пишет ТАСС, одна из пассажирок смогла дозвониться в службу «112», но сейчас связь с ней утеряна. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

На помощь пострадавшим направили вертолет. «Спасательная операция осложнена погодными условиями: очень сильный шторм, высокая волна и ветер до 16 м/с», — добавили в экстренных службах.

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