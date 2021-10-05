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Голикова рассказала, что надо делать, чтобы не вводить коронавирусный локдаун

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Зампред российского правительства Татьяна Голикова перечислила список мер, которые позволят избежать локдауна. Рекомендации она перечислила на совещании 5 октября.

По словам вице-премьера, в регионах пускать горожан на мероприятия надо только по QR-коду или со справкой о вакцинации и антителах. Также субьекты РФ могут объявлять свои территории свободными от коронавируса и получать за это гранты. Сам порядок, при котором регион может стать Covid-free зоной, пока не определен.

Вице-премьер также рекомендовала проводить розыгрыши среди вакцинированных и сократить срок получения результата ПЦР-теста до 24 часов. Все это, считает Голикова, может помочь избежать локдауна. Она также допустила возможность введения ограничений в отдельных муниципалитетах.

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Комментарии (15)

265856848
совсем головой поехала Голикова((((
asgard
Маккинси вон из страны как иностранного агента. И думать своей головой.
***_555
Для начала - обнародовать честную статистику, начать тотальное бесплатное тестирование.
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