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«Наверное, это психологи». Путин поддержал идею должности советника по воспитанию в каждой школе

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Президент России Владимир Путин поддержал проект «Навигаторы детства» от Российского движения школьников. С их подачи и после пилотного этапа в каждой российской школе может появится советник директора по воспитанию.

Вопрос подняли 5 октября на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021». Предложила распространить опыт на всю страну учительница из Ставрополя, в чьей школе советник уже есть. Она назвала его «реальным плечом» и «поддержкой для классного руководителя».

«Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки. В современном мире, таком бурном, таком напряженном и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей, о которых вы сейчас сказали. Решение принято, мы будем это развивать дальше, надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе», — цитирует Путина РИА Новости.

Советники появились в нескольких российских школах в марте прошлого года. Профессиональное сообщество поднимало вопрос о том, что функционал таких сотрудников непонятен и продублирован в должности завуча по воспитательной работе. Некоторые называют советников «школьными политруками». Сообщалось, что идея появилась после вовлечения в протестное движение молодежи.

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Комментарии (15)

asgard
Школьный психолог сейчас - жалкое зрелище в профессиональном плане. Вот на что способны так на то чтобы настучать в КДН на вашего ребенка
ElenaLeo
Это стукачи
Ukumari
Есть завуч по УВР, есть психолог, есть социальный педагог... будет еще одна очередная бессмысленная тетка одна на 300-400...800 человек, зато средства освоят и отчитаются.
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