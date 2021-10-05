«Наверное, это психологи». Путин поддержал идею должности советника по воспитанию в каждой школе

Президент России Владимир Путин поддержал проект «Навигаторы детства» от Российского движения школьников. С их подачи и после пилотного этапа в каждой российской школе может появится советник директора по воспитанию.

Вопрос подняли 5 октября на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021». Предложила распространить опыт на всю страну учительница из Ставрополя, в чьей школе советник уже есть. Она назвала его «реальным плечом» и «поддержкой для классного руководителя».

«Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки. В современном мире, таком бурном, таком напряженном и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей, о которых вы сейчас сказали. Решение принято, мы будем это развивать дальше, надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе», — цитирует Путина РИА Новости.