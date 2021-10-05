Не на того работал и воровал.

В Испании давным-давно завершился процесс по делу об отмывании денег «русской мафии» — тамбовско-малышевской ОПГ. Следствие по этому делу продолжалось десять лет, еще два месяца шел суд над 18 обвиняемыми. Прокуратура потребовала пять лет тюрьмы и 30 млн евро штрафа для депутата Госдумы Владислава Резника и сподвижников Путина, вроде Александра Малышева и геннадия Петрова. Но те, кого в Испании считают организаторами этого преступного сообщества, и их соратники, с тех пор спокойно живут в Петербурге и занимаются бизнесом. Среди их клиентов есть структуры МВД и Управделами президента.