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Из Испании в РФ экстрадировали подрядчика из Петербурга. Его обвиняют в хищении 384 млн рублей при строительстве объекта для Олимпиады в Сочи

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По требованию Генпрокуратуры РФ правоохранительные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию гражданина РФ, бизнесмена Ивана Вандышева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в надзорном ведомстве 5 октября, было установлено, что в марте 2012 года руководимая Вандышевым компания ООО «ЛСМ Ленстроймонтаж» (зарегистрирована в 2007 году в Петербурге) заключила контракт с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» на строительство комплекса очистных сооружений «Бзугу» в ходе подготовки города Сочи в зимней Олимпиаде-2014. В дальнейшем заказчик перечислил подрядчику более 1 млрд рублей в качестве аванса. Из этих денег Вандышев вывел более 384 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению.

«МВД-Медиа»

Позднее обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и в октябре 2018 года был объявлен в международный розыск. В феврале 2020-го его задержали в Испании. После того, как запрос о его выдаче был удовлетворён, последовала экстрадиция в Россию. Сегодня в сопровождении спецконвоя Вандышев будет доставлен в Москву.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Не на того работал и воровал.
В Испании давным-давно завершился процесс по делу об отмывании денег «русской мафии» — тамбовско-малышевской ОПГ. Следствие по этому делу продолжалось десять лет, еще два месяца шел суд над 18 обвиняемыми. Прокуратура потребовала пять лет тюрьмы и 30 млн евро штрафа для депутата Госдумы Владислава Резника и сподвижников Путина, вроде Александра Малышева и геннадия Петрова. Но те, кого в Испании считают организаторами этого преступного сообщества, и их соратники, с тех пор спокойно живут в Петербурге и занимаются бизнесом. Среди их клиентов есть структуры МВД и Управделами президента.
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