По требованию Генпрокуратуры РФ правоохранительные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию гражданина РФ, бизнесмена Ивана Вандышева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как сообщили в надзорном ведомстве 5 октября, было установлено, что в марте 2012 года руководимая Вандышевым компания ООО «ЛСМ Ленстроймонтаж» (зарегистрирована в 2007 году в Петербурге) заключила контракт с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» на строительство комплекса очистных сооружений «Бзугу» в ходе подготовки города Сочи в зимней Олимпиаде-2014. В дальнейшем заказчик перечислил подрядчику более 1 млрд рублей в качестве аванса. Из этих денег Вандышев вывел более 384 млн руб. и распорядился ими по своему усмотрению.
«МВД-Медиа»
Позднее обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и в октябре 2018 года был объявлен в международный розыск. В феврале 2020-го его задержали в Испании. После того, как запрос о его выдаче был удовлетворён, последовала экстрадиция в Россию. Сегодня в сопровождении спецконвоя Вандышев будет доставлен в Москву.