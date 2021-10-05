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«COVID-19 становится злее». В Кремле высокую смертность от коронавируса связали с низким уровнем вакцинации

Уровень вакцинации населения в России недостаточен, заявили в Кремле

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COVID-19 становится злее, при этом недостаточное количество россиян принимают решение сделать прививку. Об этом 5 октября сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

За прошедшие сутки в летальную статистику по коронавирусу попали 895 пациентов, что является самым большим показателем с начала пандемии.

«Действительно, это цифры очень плохие... И действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная — это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — отметил Песков.

«Фонтанка» писала, что вчера, 4 октября, в России насчитали 883 смерти, а позавчера был установлен предыдущий рекорд в 890.

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Комментарии (26)

А13579
Как бы ни были невелики темпы вакцинации, но она идёт. Вакцинированных становится всё больше. Но одновременно и заболевших становится всё больше. Почему? Нет внятного ответа, одна болтовня про то, что заболеваемость будет продолжать расти, расти и расти, пока все не привьются, а потом, когда все вакцинируются, а те, кто вакцинировался раньше, ревакцинируются и реревакцинируются, всё вдруг станет хорошо... При таком отсутствии логики ни один думающий человек в это не поверит. Да ещё и процессе вакцинации "вирус стал злее"? Такими заявлениями и такой статистикой можно загубить любое, даже самое хорошее дело.
260843741
А они там в Кремле не думают, что смертность растет потому, что народ уже два года нормально к врачам не может попасть, а за это время можно какие угодно букеты заработать.
kolpankolpan
В поликлиниках действительно прививки в режиме "свиноватости" .Все в кучу.В феврале делали еще в присутствии врача.В сентябре куча -в очередях. Это на -Сикейроса 4 или5 там еще мед центр.Сейчас на политехе тетки стоят у автобуса , все спокойно, вот так это правильнее.Видимо потому что вакцина в городе есть. А когда вся продана за рубеж и есть только в отдельных местах--вот тогда бардак и даже бывает с руганью.Не хотите прививаться и не надо. Все равно рано или поздно ковид вас найдет.Невозможно что-бы изолировать дрянь что по воздуху летает.Нуги шпуги жлыги номерные-все хапнут.
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