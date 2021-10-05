«COVID-19 становится злее». В Кремле высокую смертность от коронавируса связали с низким уровнем вакцинации

COVID-19 становится злее, при этом недостаточное количество россиян принимают решение сделать прививку. Об этом 5 октября сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
За прошедшие сутки в летальную статистику по коронавирусу попали 895 пациентов, что является самым большим показателем с начала пандемии.
«Действительно, это цифры очень плохие... И действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная — это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен. И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — отметил Песков.
«Фонтанка» писала, что вчера, 4 октября, в России насчитали 883 смерти, а позавчера был установлен предыдущий рекорд в 890.