Акции Сбера и «Газпрома» обновили исторические максимумы

Цены акций сразу двух крупных российских компаний обновили исторические максимумы в ходе торгов на Московской бирже 5 октября. Новые рекорды поставили бумаги Сбера и «Газпрома».
Обыкновенные акции Сбербанка во вторник впервые в истории превысили отметку в 350 рублей за бумагу. По данным на 13:48 мск, их цена выросла на
Также рекордные значения показывают акции «Газпрома» на фоне растущих цен на газ в Европе. По данным на 13:50, бумаги подорожали на
Цены акций сразу двух крупных российских компаний обновили исторические максимумы в ходе торгов на Московской бирже 5 октября. Новые рекорды поставили бумаги Сбера и «Газпрома».