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Акции Сбера и «Газпрома» обновили исторические максимумы

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Цены акций сразу двух крупных российских компаний обновили исторические максимумы в ходе торгов на Московской бирже 5 октября. Новые рекорды поставили бумаги Сбера и «Газпрома».

Обыкновенные акции Сбербанка во вторник впервые в истории превысили отметку в 350 рублей за бумагу. По данным на 13:48 мск, их цена выросла на 2,32 % к началу торгов и составила 353,9 рубля. Привилегированные акции банка растут на 1,62 % — до 324,5 рубля.

Также рекордные значения показывают акции «Газпрома» на фоне растущих цен на газ в Европе. По данным на 13:50, бумаги подорожали на 2,02 %, до 383,7 рубля.

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Комментарии (4)

baddancer
А что там с капитализацией пейсбука?
UginS
ну круто, чё. повезло акционерам. удачно вложили деньги в своё время. лет 10-15 назад... может еще не поздно? а то через те же 10 лет жалеть по-новой придётся.
БаБкО
64 акции СБ=2 ваучера Сегодня=416000
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