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Четвертая волна заняла больше 80% коек в Петербурге

Число пациентов в коронавирусных стационарах Петербурга продолжает увеличиваться — заняты уже 83% мест — или 5 747 из 6 852 коек.

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За минувшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга привезли еще 258 пациентов, а выписаны были 93. 529 петербуржцев находятся в реанимации, в том числе 249 подключены к ИВЛ. 260 человек принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 605 — пансионат «Заря». Амбулаторно лечатся 26 267 человек.

Первично привить за сутки в городе удалось 649 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт» — 1 366. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге были полностью вакцинированы 1,69 млн жителей. В запасе еще 895 тысяч доз.

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