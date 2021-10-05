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В какой вагон метро сесть, чтобы выйти ближе к нужному выходу, подскажет ваш смартфон

Не заблудиться в метро помогут «Яндекс.Карты»

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В трёх российских городах-миллионниках — Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске — у «Яндекс.Карт» появилась новая опция для пассажиров метро.

Выстраивая маршрут на общественном транспорте, пользователь получает дополнительную информацию. На карте можно посмотреть номер выхода из метро, от которого удобнее добираться до места назначения, а также в какой вагон садиться, чтобы по прибытии на станцию оказаться ближе к нужному выходу или к переходу на другую линию.

«Новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов и строить оптимальные маршруты, не требующие лишних действий. Это особенно важно в часы пик, когда станции переполнены людьми», — отмечается в сообщении компании.

Фото: «Яндекс.Карты»
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Возможность строить маршруты с учётом выходов из вагонов есть и в мобильном приложении, и в десктопном варианте карт. В будущем она будет доступна и в других городах.

Фото: «Яндекс.Карты»

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Комментарии (5)

265055770
В метро обычно ищешь вагон посвободнее, где вообще можно сесть.
мухомор
это было в приложении Яндекс.Метро ещё 15 лет назад под J2ME
SU LUX INN
какой же Позор! пока Власти ездят на авто, Простому народу предлагается в тесном Метро толкаться! а там еще и Извращенцы попадаются, как писала Недавно фонтантка!
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