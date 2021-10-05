В какой вагон метро сесть, чтобы выйти ближе к нужному выходу, подскажет ваш смартфон

В трёх российских городах-миллионниках — Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске — у «Яндекс.Карт» появилась новая опция для пассажиров метро.



Выстраивая маршрут на общественном транспорте, пользователь получает дополнительную информацию. На карте можно посмотреть номер выхода из метро, от которого удобнее добираться до места назначения, а также в какой вагон садиться, чтобы по прибытии на станцию оказаться ближе к нужному выходу или к переходу на другую линию.



«Новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов и строить оптимальные маршруты, не требующие лишних действий. Это особенно важно в часы пик, когда станции переполнены людьми», — отмечается в сообщении компании.

