Производитель батончиков Mars предупредил клиентов об ограничении поставок Bounty на фоне неурожая кокосов

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий, американская компания Mars предупредила клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет Bounty из-за проблем с получением сырья. Речь скорее всего идет о нехватке кокосовой стружки, а проблемы с ее поставками могут продлиться до 2022 года, сообщает 5 октября газета «Коммерсантъ».



Российская структура Mars также предупредила контрагентов о вынужденном ограничении поставок продукции под брендом Bounty из-за недостатка сырья. В компании рассчитывают, что запасы товаров на складах компании полностью восполнятся к середине октября.



По данным источников издания в рознице, проблемы вызваны нехваткой кокосовой стружки из-за неурожая в странах — производителях плода, в неформальных беседах менеджеры Mars не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.



На Филиппинах, которые занимают второе место в мире по поставкам кокосов, в конце 2020 года прошли тайфуны, которые привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев. Это грозит снижением урожая в ближайшие два-три года, сказано в материалах Минсельхоза США.



Mars выпускает продукцию под собственными брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и другими. В России батончики и конфеты выпускаются на фабрике в Ульяновской области. Выручка российского ООО «Марс» в 2020 году составила 139,5 млрд рублей.

