Один из крупнейших производителей кондитерских изделий, американская компания Mars предупредила клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет Bounty из-за проблем с получением сырья. Речь скорее всего идет о нехватке кокосовой стружки, а проблемы с ее поставками могут продлиться до 2022 года, сообщает 5 октября газета «Коммерсантъ».
Российская структура Mars также предупредила контрагентов о вынужденном ограничении поставок продукции под брендом Bounty из-за недостатка сырья. В компании рассчитывают, что запасы товаров на складах компании полностью восполнятся к середине октября.
По данным источников издания в рознице, проблемы вызваны нехваткой кокосовой стружки из-за неурожая в странах — производителях плода, в неформальных беседах менеджеры Mars не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.
На Филиппинах, которые занимают второе место в мире по поставкам кокосов, в конце 2020 года прошли тайфуны, которые привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев. Это грозит снижением урожая в ближайшие два-три года, сказано в материалах Минсельхоза США.
Mars выпускает продукцию под собственными брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и другими. В России батончики и конфеты выпускаются на фабрике в Ульяновской области. Выручка российского ООО «Марс» в 2020 году составила 139,5 млрд рублей.
Производитель батончиков Mars предупредил клиентов об ограничении поставок Bounty на фоне неурожая кокосов
Один из крупнейших производителей кондитерских изделий, американская компания Mars предупредила клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет Bounty из-за проблем с получением сырья. Речь скорее всего идет о нехватке кокосовой стружки, а проблемы с ее поставками могут продлиться до 2022 года, сообщает 5 октября газета «Коммерсантъ».