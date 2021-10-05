В Маяковке расскажут, как ученые исследуют магию

«Ведьмак» — слово славянское, но не совсем уж русское, так что прямой пары слову «ведьма» сразу не припомнишь. А между тем в России в колдовстве чаще обвинялись не женщины, а мужчины. О других неочевидных вещах расскажет 10 октября в библиотеке Маяковского историк. Бесплатно. 18+

«БиблиоРоссика» — это электронная библиотечная система, предназначенная в первую очередь для преподавателей и студентов. Так что сотрудники сами были несколько удивлены тем, что за последние два года читатели запрашивали чаще прочего не труды по экономике или экологии, а книгу о магии. Правда, научную: о магических практиках в России XVII века. И не российского автора, а американской исследовательницы Валери Кивельсон — она изучала сохранившиеся записи о судебных процессах над теми, кто обращался к колдовству, а среди них были и бояре, искавшие средство «укоротить царский гнев».

Как подчеркивал в свое время славянофил Михаил Погодин: «У нас не было… инквизиции». Суда инквизиции не было — просто наказание чародеев взяло на себя государство. Так, что была даже сказка о том, как Иван Грозный приказал поймать всех ведьм, собрал на Красной площади и велел сжечь. Само колдовство воспринималось так серьезно, что присягавшие Борису Годунову должны были поклясться, что не обратятся к ворожбе. А в следующем, VII веке все развивалось не менее интересно. Почему книгу американской ученой «Магия отчаяния: моральная экономика колдовства в России XVII века» стоит прочитать, расскажет переводчик книги, историк Владимир Петров.



Лекцию «Загадочный мир магии в исследованиях учёных» слушаем 10 октября в Маяковке (наб. Фонтанки, 44). Подробности — на сайте библиотеки в разделе «События». Начало в 16:00.



Александра Шеромова

