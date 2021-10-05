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Развод по-братски. Иностранец организовал путешествие из Владивостока в Петербург и разочаровался в человечестве

В Петербурге иностранец попался на удочку мошенников в «Одноклассниках»

Последнюю рубашку не пожалел для земляка обосновавшийся в Петербурге иностранец. Мошенник обманул его трижды.

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Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, накануне в полицию Невского района обратился 25-летний гражданин Узбекистана с просьбой найти и наказать должника или хотя бы посодействовать возврату денег, потраченных на чужую поездку с Дальнего Востока.

По словам мужчины, в конце сентября в «Одноклассниках» привет с родины ему передал незнакомый ранее Абдул. Почти сразу попросил помочь по-братски: нужно в Петербург, но билет из Владивостока не по карману. Свою благонадёжность подтвердил фотографией паспорта.

Молодой человек оказался сострадательным и перевёл 4 тысячи рублей под обещание, что их вернут назад 4 октября. На следующий день Абдул посетовал на крохоборов в авиакомпаниях и получил ещё 1 250 рублей «на билет». Через два дня пришло очередное сообщение: дела во Владивостоке плохи, Абдул совсем бедствует. В ответ полетели 900 рублей на еду.

В назначенный день заявитель созвонился с земляком, чтобы спросить о поездке и напомнить, что пришло время возвращать долг. Абдул, по словам мужчины, был краток: сказал «нет» и выключил телефон.

6 тысяч 150 рублей для кошелька безработного иностранца — ощутимая потеря.

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Комментарии (1)

261844081
Жаль, когда обманывают сострадающих (
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