Развод по-братски. Иностранец организовал путешествие из Владивостока в Петербург и разочаровался в человечестве

Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, накануне в полицию Невского района обратился 25-летний гражданин Узбекистана с просьбой найти и наказать должника или хотя бы посодействовать возврату денег, потраченных на чужую поездку с Дальнего Востока.



По словам мужчины, в конце сентября в «Одноклассниках» привет с родины ему передал незнакомый ранее Абдул. Почти сразу попросил помочь по-братски: нужно в Петербург, но билет из Владивостока не по карману. Свою благонадёжность подтвердил фотографией паспорта.



Молодой человек оказался сострадательным и перевёл 4 тысячи рублей под обещание, что их вернут назад 4 октября. На следующий день Абдул посетовал на крохоборов в авиакомпаниях и получил ещё 1 250 рублей «на билет». Через два дня пришло очередное сообщение: дела во Владивостоке плохи, Абдул совсем бедствует. В ответ полетели 900 рублей на еду.



В назначенный день заявитель созвонился с земляком, чтобы спросить о поездке и напомнить, что пришло время возвращать долг. Абдул, по словам мужчины, был краток: сказал «нет» и выключил телефон.



6 тысяч 150 рублей для кошелька безработного иностранца — ощутимая потеря.

