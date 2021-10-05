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Мужчины не хотят в декрет, но уходят

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Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
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Отпуск по уходу за ребенком не привлекает российских мужчин — за последние пять лет их позиция по этому вопросу почти не изменилась. Однако их (не)желание не совпадает с действительностью: заменять женщин в декрете приходится.

Судя по исследованию сервиса SuperJob, работодателям поступает больше мужских заявлений на такой вид отпуска, чем раньше. В исследовании приняли участие представители компаний и работающие женатые мужчины, планирующие детей.

По данным опросов, 35% мужчин, у которых есть и жена, и работа, полностью исключают возможность уйти в декрет. Скорее не согласятся на отпуск по уходу за ребенком 26% опрошенных. Допускает такую возможность каждый седьмой (12%). 27% опрошенных полагают, что при необходимости полностью готовы взять декретный отпуск.

За последние 5 лет эти показатели практически не меняются. Зато представители компаний сообщают, что мужчины стали чаще уходить в декрет: 17% работодателей в 2020 году согласовывали отпуск по уходу за ребенком для сотрудников мужского пола. Это максимальный показатель за последние пять лет: в 2015 году лишь в 10% компаний мужчины писали заявление на такой отпуск.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

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Комментарии (2)

Alex2k20
А пока папа в декретном отпуске кто будет деньги зарабатывать?
Моя зп 165к на руки, у жены было 35к на руки. По моему даже вариантов нет, кто уже 5 лет в отпуске сидит по уходу за ребёнком.
261261771
В Скандинавии решили этот вопрос давно: половину отпуска берет мама, половину папа. И нормально папы справляются. У них правда и пенсионный возраст одинаковый, и детей при разводах практически поровну отдают и папам и мамам.
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