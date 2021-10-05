Петербуржцев проведут по масонским местам Шуваловского парка

Шуваловский — еще и английский. В смысле, пейзажный парк, который, в отличие от французского, поближе к природе. «Но благодарить за это стоит не садовников, а матушку-природу, за сто лет превратившую бесхозные графские угодья в настоящий шедевр», — комментируют организаторы экскурсии, ДК Лурье. Когда-то в тех краях располагалась мыза шведского помещика, а отвоевавший здешние земли Петр I подарил их дочери Елизавете. Нынешняя планировка парка дошла до нас с 1820-х, такой ее утвердила тогдашняя хозяйка графиня Варвара Петровна, бывшая Шуваловой в первом браке, а потом и Полье, и Бутеров-Родали, и всякий раз вдовела. Вообще-то парк находится в границах объекта культурного наследия, там запрещено строительство, но краеведы и историки сетуют: «ландшафт, снискавший славу местной Швейцарии, стремительно уходит», «судьба уникальных дач, попавших в частные руки, весьма туманна». Да, строительство непосредственно в парке запрещено, но «высотные новостройки почти перекрыли вид, которым двести пятьдесят лет кряду ездили любоваться петербуржцы».

