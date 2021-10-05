Победителем Лондонского марафона в возрастной группе 55–59 лет стал 56-летний Юрий Строфилов из Санкт-Петербурга. Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 38 минут и 16 секунд, улучшив свой личный рекорд более чем на 2 минуты. Своего ближайшего преследователя из Великобритании Юрий опередил на 2,5 минуты.



Юрий первым среди российских спортсменов стал самым быстрым на Лондонском марафоне в возрастной категории 55–59 лет. В этой возрастной категории бежали 199 спортсменов. Всего же на дистанцию вышли 1 852 участника. В абсолютном зачете Юрий Строфилов занял 88 место.

