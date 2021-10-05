Автобус с пассажирами попал в ДТП в Сланцевском районе Ленобласти днем 4 октября. Травмы получили четыре человека: двое взрослых в легковой машине и двое школьников в маршрутке.
Как стало известно «Фонтанке», в 15:55 на Садовой улице в Сланцах 59-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей там LADA Largus. На фото с места ДТП видно, что маршрутка вынесла легковую с проезжей части. У «Лады» сильные повреждения с водительской стороны.
В результате ДТП 69-летний водитель «Лады» и его 51-летняя пассажирка были госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам местных жителей в группе «Газета «Знамя труда», Сланцы», «Ларгус» принадлежит медицинской службе, а пострадавшая женщина — медсестра.
В автобусе травмы получили двое школьников: 12-летняя девочка и 14-летний подросток. Их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. По данным 47News, в ДТП попал автобус № 4 маршрута «Автостанция — площадь Ленина», который обслуживает индивидуальный предприниматель.