Автобус с пассажирами попал в ДТП в Сланцевском районе Ленобласти днем 4 октября. Травмы получили четыре человека: двое взрослых в легковой машине и двое школьников в маршрутке.



Как стало известно «Фонтанке», в 15:55 на Садовой улице в Сланцах 59-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей там LADA Largus. На фото с места ДТП видно, что маршрутка вынесла легковую с проезжей части. У «Лады» сильные повреждения с водительской стороны.