Юная петербурженка утром 5 октября не попала в школу. Она вышла на дорогу не глядя и попала в больницу.
В «кармане» у дома 37 по проспекту Большевиков сбили ребёнка, скорая и ГИБДД прибыли на место «моментально». «Сбивший Accent остался без зеркала», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как стало известно «Фонтанке», 13-летняя девочка торопилась в школу. Она переходила в неположенном месте, выскочила из-за машины. Её состояние оценивается как тяжёлое. Водитель остался на месте происшествия, он трезвый.
По данным ГУ МВД по Петербургу, 13-летнюю школьницу на Большевиков, 37, сбил около 8 часов утра 60-летний водитель «Хонды». По факту проводится проверка.