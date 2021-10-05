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Девочка не дошла до школы: в «кармане» на Большевиков она выскочила из-за машины

В ДТП в Петербурге пострадала 13-летняя школьница

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Юная петербурженка утром 5 октября не попала в школу. Она вышла на дорогу не глядя и попала в больницу.

В «кармане» у дома 37 по проспекту Большевиков сбили ребёнка, скорая и ГИБДД прибыли на место «моментально». «Сбивший Accent остался без зеркала», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как стало известно «Фонтанке», 13-летняя девочка торопилась в школу. Она переходила в неположенном месте, выскочила из-за машины. Её состояние оценивается как тяжёлое. Водитель остался на месте происшествия, он трезвый.

По данным ГУ МВД по Петербургу, 13-летнюю школьницу на Большевиков, 37, сбил около 8 часов утра 60-летний водитель «Хонды». По факту проводится проверка.

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Комментарии (23)

Хорошъ
А запугивали бы запрещённым м\ф Happy Tree Friends* -- тогда была бы девочка здорова.
Antuan Rokanten
Очевидно, что в данном случае виноват не тот водитель, который сбил девочку, а тот, который ее выпустил на дорогу в неположенном месте. Он хоть бы в зеркало посмотрел.
265839181
Гоняют по карман как по трассе объезжая пробки и не смотрят по сторонам....Результат на лицо ...
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