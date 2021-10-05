Юная петербурженка утром 5 октября не попала в школу. Она вышла на дорогу не глядя и попала в больницу.



В «кармане» у дома 37 по проспекту Большевиков сбили ребёнка, скорая и ГИБДД прибыли на место «моментально». «Сбивший Accent остался без зеркала», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

