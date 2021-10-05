Петербуржец в Автово настойчиво пытался попасть под уголовное дело и преуспел

Петербуржец с судимостями в биографии дважды похитил у прохожего сумку и оба раза попался. После второй попытки снисхождения он не нашел.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии 5 октября, первый раз сумку из рук мужчины подозреваемый выхватил в магазине на улице Васи Алексеева. Его поймала охрана, вещи вернули владельцу, а нарушителя отпустили.

Но сумка не давала ему покоя, подозреваемый проследил, когда ее владелец вышел из магазина, пошел за ним и вскоре выхватил ее второй раз. К несчастью нарушителя, в этот момент мимо проезжал патрульный автомобиль Росгвардии. Вор бросил сумку и пустился в бега, но был пойман. Возбуждено уголовное дело.