FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.92р84.64р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На Богословском кладбище надругались над могилами

1
Печать

Полиция ищет вредителя, устроившего скверный поход по кладбищу в Калининском районе Петербурга. Восстанавливать предстоит частные могилы.

Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, непорядок на вверенной территории заметил сотрудник компании, которая занимается содержанием и благоустройством Богословского кладбища. Во время утреннего обхода в понедельник он насчитал четыре повреждённые могилы: одна плита была оторвана от основания, ещё с трёх сброшены памятники.

Около часа дня смотритель доложил о результатах инвентаризации полиции. Ущерб подсчитывают. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что сотрудники осмотрели участок и проводят проверку, выясняя, кто и когда устроил погром. Сложностей добавляет отсутствие камер на участке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

07A
Поколение ЕГЭ самоутверждается!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний