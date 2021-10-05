На Богословском кладбище надругались над могилами

Полиция ищет вредителя, устроившего скверный поход по кладбищу в Калининском районе Петербурга. Восстанавливать предстоит частные могилы.



Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, непорядок на вверенной территории заметил сотрудник компании, которая занимается содержанием и благоустройством Богословского кладбища. Во время утреннего обхода в понедельник он насчитал четыре повреждённые могилы: одна плита была оторвана от основания, ещё с трёх сброшены памятники.



Около часа дня смотритель доложил о результатах инвентаризации полиции. Ущерб подсчитывают. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что сотрудники осмотрели участок и проводят проверку, выясняя, кто и когда устроил погром. Сложностей добавляет отсутствие камер на участке.

