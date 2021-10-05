Петербуржца увезли из квартиры в центре города с отравлением мухоморами

Полиция Центрального района устанавливает обстоятельства, предшествующие госпитализации молодого человека с отравлением несъедобными грибами.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября, после полуночи в полицию поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики сообщали, что накануне в районе одиннадцати вечера к ним привезли 23-летнего жителя дома на улице Марата с отравлением. По предварительной информации, пациент рассказал, что съел мухоморы.
Петербуржца поместили на отделение токсикологии. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
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