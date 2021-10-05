Президента петербургского центра спортивного танца задержали по делу об изнасиловании девочки почти 25 лет назад

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября в ГУ МВД по Петербургу и области, нападение на 10-летнюю петербурженку произошло 31 октября 1997 года. Тогда неизвестный затащил ребенка в подвал дома 49 по улице Салтыкова-Щедрина (нынешняя Кирочная), где надругался над ребенком. Прокуратура Центрального района тогда же возбудила уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Однако злодея так и не нашли.



В рамках работы по преступлениям прошлых лет сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска и СК подняли материалы и 4 октября около 7 утра у дома 14 в Транспортном переулке города Ломоносова был задержан 68-летний подозреваемый.

