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Президента петербургского центра спортивного танца задержали по делу об изнасиловании девочки почти 25 лет назад

Почти четверть века спустя сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска раскрыли изнасилование десятилетней девочки. Задержанный после допроса ушел домой.

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Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября в ГУ МВД по Петербургу и области, нападение на 10-летнюю петербурженку произошло 31 октября 1997 года. Тогда неизвестный затащил ребенка в подвал дома 49 по улице Салтыкова-Щедрина (нынешняя Кирочная), где надругался над ребенком. Прокуратура Центрального района тогда же возбудила уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Однако злодея так и не нашли.

В рамках работы по преступлениям прошлых лет сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска и СК подняли материалы и 4 октября около 7 утра у дома 14 в Транспортном переулке города Ломоносова был задержан 68-летний подозреваемый.

По данным нашего издания, задержанный — президент петербургского центра спортивного танца. По предварительной информации, он заприметил девочку во время одного из конкурсов, а потом проследил за ней и затащил её в подвал дома.

После допроса мужчину отпустили на подписку о невыезде. Несмотря на то, что в СК и уголовном розыске уверены, что задержали нужного человека, де-юре сроки давности по делу прошли, и мужчина по закону может уйти безнаказанным.

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Комментарии (26)

tochilshik
а бывшая девочка опознала своего насильника?
Майор Пронин
Меня терзают смутные сомнения...
Кто-то из быдлоэлиты хочет этот центр прикарманить.
nuga
Наказание-лишить пенсии и заставить мести улицы
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