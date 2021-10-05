Ковидные пациенты погибли при пожаре в больнице Кирова

Погибшие болели коронавирусом и находились в палате на первом этаже двухэтажного корпуса для пациентов с COVID-19, добавляет правительство Кировской области в своём телеграм-канале , посвящённом социальному блоку. Предположительно, причиной локального возгорания стали действия пациента.

Больше пострадавших нет. На месте работали 36 человек и 11 единиц техники. Из больницы были эвакуированы 36 человек, спасены шестеро.

Два человека погибли ночью 5 октября в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове, сообщает региональное ГУ МЧС .

После того, как сработала пожарная сигнализация, медработники предприняли необходимые меры и пытались сами справиться с огнём — использовали четыре огнетушителя. Пожарные расчёты и машины скорой помощи прибыли быстро. Однако, «несмотря на чёткие и слаженные действия», погибли двое пациентов — 66-летний и 82-летний мужчины. Одного человека успели вывести из палаты медики.



«В корпусе в момент возгорания находилось 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести, все они незамедлительно эвакуированы в другие инфекционные госпитали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. <...> Сейчас в корпусе проводятся восстановительные работы, планируется запустить корпус в работу в течение суток», — отмечается в сообщении.



Следственные органы СК РФ по Кировской области начали доследственную проверку. Предварительно, следователи считают, что пожар вызвало неосторожное обращение с огнём одного из погибших больных. РИА Новости уточняет, что пациенты болели ковидом.

