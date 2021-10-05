От доллара до бата. Чем удивил петербуржцев банк из Владивостока

Появление «Приморья» на берегах Невы связано, в первую очередь, с дальневосточными клиентами банка, которые уже активно работают на Северо-Западе. Им удобно и здесь взаимодействовать с постоянным финансовым партнером. Однако банк нацелен и на местную аудиторию.



«Для питерских клиентов мы готовы предоставить интересные условия кредитования, обслуживания внешнеэкономической деятельности, тарифы на РКО (расчетно-кассовое обслуживание — Прим. ред.), зарплатные проекты с программами лояльности для сотрудников и другие услуги, — рассказал председатель правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — Во всех отделениях мы работаем и с юридическими, и с физическими лицами. Новый офис в Санкт-Петербурге — не исключение».

