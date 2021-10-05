От доллара до бата. Чем удивил петербуржцев банк из Владивостока

Появление «Приморья» на берегах Невы связано, в первую очередь, с дальневосточными клиентами банка, которые уже активно работают на Северо-Западе. Им удобно и здесь взаимодействовать с постоянным финансовым партнером. Однако банк нацелен и на местную аудиторию.
«Для питерских клиентов мы готовы предоставить интересные условия кредитования, обслуживания внешнеэкономической деятельности, тарифы на РКО (расчетно-кассовое обслуживание — Прим. ред.), зарплатные проекты с программами лояльности для сотрудников и другие услуги, — рассказал председатель правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — Во всех отделениях мы работаем и с юридическими, и с физическими лицами. Новый офис в Санкт-Петербурге — не исключение».
Первые дни работы офиса АКБ «Приморье» показали: петербуржцев заинтересовали привлекательные курсы обмена валюты, а также ее широкая линейка — 10 видов. Здесь можно купить не только американские и канадские доллары, но и, например, тайские баты и вьетнамские донги. Это стало возможным благодаря активной работе казначейства банка с мировыми валютными биржами и иностранными банками-партнерами.
«Банк «Приморье» представит клиентам в Санкт-Петербурге качественный сервис и интересные финансовые продукты, которые могут вполне успешно конкурировать с предложениями других участников рынка, — резюмировал управляющий офисом банка «Приморье» в Северной столице Илья Злуницын.
АКБ «Приморье» — один из крупнейших региональных банков страны, основан в 1994 году. Входит в тройку крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Для клиентов действуют круглосуточный контакт-центр, сайт и мобильное приложение для ОС iOS и Android. Петербургский офис находится в шаговой доступности от станции метро «Спортивная», на проспекте Добролюбова, 8а.
Материал подготовлен специально для ПАО АКБ «Приморье»
ПАО АКБ «Приморье». Генеральная лицензия Банка России №3001 выдана 28.05.2021 г.