Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







На проходящем в Алуште форуме «Микроэлектроника-2021» 4 октября представили аппарат «Тор», якобы способный выдавать «волновой антидот» для электромагнитного подавления вируса. Иным словами, он оглохнет и перестанет размножаться. На презентации забыли упомянуть, что еще год назад «Тор» был простым обеззараживателем воздуха.

Явить новинку публике от лица государства поручили колоритному замминистра промышленности и торговли Василию Шпаку. Год назад он рассказывал о поставляемых в Россию утюгах с прослушкой, а полгода — о принудительной установке алкозамков https://www.fontanka.ru/2021/05/31/69943793 на машины.



Но об утюгах и алкозамках посудачили и забыли, а с дистанционным убийцей коронавируса нам жить.

«Прибор не имеет аналогов в мире, — заявил Василий Шпак, представляя «Тор». — Своим излучением в течение 15 минут работы обеспечивает на сутки защиту от заражения инфекцией».



Фото: скриншот с сайта torvolna.ru Поделиться Поделиться







Росздравнадзор зарегистрировал «Тор» 23 сентября 2021 года в качестве медицинского изделия для неинвазивной электромагнитной терапии.

Заявку на регистрацию медизделия разработчик — концерн «Гранит» — подал осенью 2020 года. Но изначально у «Тора» другое назначение, нетерапевтическое. Это аппарат электромагнитного излучения для очистки воздуха, следует из экспертного заключения Роспотребнадзора. Основной компонент прибора — источник СВЧ (сверхвысокочастотной) энергии.

Судя по данным Росздравнадзора, «Тор» прошел клинические испытания в Самарском медицинском университете. Их результаты не опубликованы. Зато на форуме Pikabu пользователь, переболевший COVID-19, поделился личным опытом. По всей видимости, он стал участником испытаний:



«Компания, в которой я работаю, привезла прибор… Принцип активации и работы: включаешь 2 раза по 5 минут с перерывом 5 минут и находишься не ближе чем в трех метрах от него. После первого включения зазвенело в ушах, а после двух включений с перерывом пробило на жуткий насморк. По комментариям коллег поступила информация, что данный аппарат является расщепителем микробов, но как он это делает, непонятно».

Концерн «Гранит» — предприятие с офисом в Москве и сборкой в Рязани. Его основной источник дохода — продажа структурам МЧС ручных радиостанций. В последнее время «Гранит» заявляет о себе как разработчик блокчейн-решений и систем управления базами данных с системой криптографии надежнее, чем у биткойнов. У концерна полученный от ФСБ сертификат соответствия российским стандартам защиты информации.

Основной владелец «Гранита» — предприниматель-миллиардер Елена Бондарчук. Состояние она сделала на строительстве торговых складов. Выручка ее ООО «Индустриальный парк Ориентир» в 2020 году превысила 2,5 миллиарда рублей.



Вторая, после складов, страсть Бондарчук — полимеры и научные разработки. В 2018-м учредила компанию «Квантовые технологии». В частности, Бондарчук хочет создать квантовый компьютер и победить эпидемию. Еще в декабре 2020-го она рассказывала, что разработки ее фирм позволяют избавиться от коронавируса немедикаментозными методами. Первый — это тот самый электромагнитный излучатель «Тор».

«Как и любая белковая сущность, коронавирус имеет свою волну. Мы ее расшифровали, направили на вирус… По сути, мы зашумляем его, он не способен размножаться, и иммунитет спокойно справляется. От двух до пяти дней достаточно [вылечиться]», — объясняла Бондарчук в интервью АиФ.

Второй — это наноперчатки из жидкого полимера. Подлетающую к рукам вирусную молекулу шандарахнет током.

«На руке создаются микроразряды. Вирус будет погибать в течение 24 часов. Не только коронавирус, но полиомиелит, ВИЧ, герпес… Это будет продаваться на уровне обычных антисептиков», — говорила Елена Бондарчук.



Дистанционная ликвидация коронавируса — дело недешевое. Стоимость «Тора» не раскрывается, но еще до признания прибора медизделием концерн Елены Бондарчук продавал его государственным учреждениям по 3 миллиона рублей за штуку — в качестве простого изделия для очистки воздуха и поверхностей слабым электромагнитным излучением. С регистрационным удостоверением Росздравнадзора стоимость «Тора» должна взлететь. Разработчики предлагают устанавливать его в аэропортах, ресторанах, школах, вузах, больницах, на вокзалах.



К продвижению прибора «Тор», по всей видимости, подключится Фонд Росконгресс — организатор крупнейших государственных мероприятий, принадлежащий фонду Валерия Гергиева и правительственному центру стратегических разработок. Через несколько дней после регистрации «Тора» в качестве медизделия концерн «Гранит» и дочерняя структура Росконгресса учредил компанию «РК-Технологии» для торговли оборудованием.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

