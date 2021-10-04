В списках не найден. Партнер «Газпрома» из Италии застрял в Пулково

По данным нашего издания, он прибыл рейсом из Польши 4 октября и остается в транзитной зоне Пулково. Пограничники отказываются впускать важного гостя — они ссылаются на то, что Польша считается «красной зоной» по ковиду. Переговоры о том, чтобы Каванью все же добрался до Петербурга, ведутся на высшем газовом уровне, поделились собеседники «Фонтанки».



Напомним, Cavagna Group довольно давно сотрудничает с «Газпромом». В 2019 году был подписан меморандум между компанией и АО «Газпром бытовые системы». Стороны собираются запустить в России совместное предприятие по производству газобаллонного оборудования.

