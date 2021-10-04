FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.92р84.64р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В списках не найден. Партнер «Газпрома» из Италии застрял в Пулково

В транзитной зоне Пулково застрял итальянский партнер «Газпрома»

Давний партнер «Газпрома» из Италии, президент Cavagna Group Эцио Каванья не может попасть в Петербург. Как стало известно «Фонтанке», он прибыл на международный газовый форум, который стартует 5 октября, однако в нужных списках на границе его не нашли.

2
Печать

По данным нашего издания, он прибыл рейсом из Польши 4 октября и остается в транзитной зоне Пулково. Пограничники отказываются впускать важного гостя — они ссылаются на то, что Польша считается «красной зоной» по ковиду. Переговоры о том, чтобы Каванью все же добрался до Петербурга, ведутся на высшем газовом уровне, поделились собеседники «Фонтанки».

Напомним, Cavagna Group довольно давно сотрудничает с «Газпромом». В 2019 году был подписан меморандум между компанией и АО «Газпром бытовые системы». Стороны собираются запустить в России совместное предприятие по производству газобаллонного оборудования.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
Пока он в транзитной зоне - пусть посмотрит фильм "невероятные приключения итальянцев в России"...
pagero999
..и снова доказательства, что все это Кови-бла-бла есть лишь инструмент влияния, а не что-то другое.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний