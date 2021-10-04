БК «Зенит» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Астаны». Встреча проходила 4 октября в Санкт-Петербурге.



Сине-бело-голубые уступили со счетом 69:83 (15:25, 29:14, 11:26, 14:18).



Самыми результативными у «Зенита» стали Алекс Пойтресс (19 очков), Джордан Лойд (14) и Миндаугас Кузминскас (9). У соперника отличились Джейлен Бэрфорд (24), Энтони Хики(15), Николай Бажин (11) и Максим Марчук (11).



«Нет вопросов, «Астана» заслужила победу. Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии, мотивации. Я не знаю, почему, если честно. Говорю правду — мы были вне игры. Наш соперник был лучше, они заслужили победу. В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали её, но в третьей четверти «Астана» совершила рывок и вернулась в игру. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы всё делали неправильно», — прокомментировал результат матча главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

