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Porsche отзывает в России 20 автомобилей из-за дефекта в подвеске

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Porsche отзывает в России 20 автомобилей Porsche Taycan (Y1A) Panamera (тип 971). Об этом 4 октября сообщается на сайте Росстандарта.

По данным ведомства, причиной отзыва стал несоответствующий требуемым спецификациям нижний рычаг, который мог быть установлен в подвеске правого переднего колеса.

Отмечается, что поломка нижнего рычага может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Также есть риск потери контроля над автомобилем.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, оповестят по почте или по телефону. Им необходимо будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Работы проведут бесплатно.

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Комментарии (1)

mavar
Борщ всегда был ненадежным.
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