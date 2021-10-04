Porsche отзывает в России 20 автомобилей из-за дефекта в подвеске

Porsche отзывает в России 20 автомобилей Porsche Taycan (Y1A) Panamera (тип 971). Об этом 4 октября сообщается на сайте Росстандарта.



По данным ведомства, причиной отзыва стал несоответствующий требуемым спецификациям нижний рычаг, который мог быть установлен в подвеске правого переднего колеса.



Отмечается, что поломка нижнего рычага может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Также есть риск потери контроля над автомобилем.



Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, оповестят по почте или по телефону. Им необходимо будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Работы проведут бесплатно.

