В России появится горячая линия для людей с дислексией

В ближайшее время в России появится горячая линия для помощи людям с дислексией. Её разработкой занимается Ассоциация дислексии, сообщает 4 октября ТАСС.
«Из любого места в определённое время, которое будет обозначено, будет доступен телефонный звонок для специалистов, родителей и даже детей, которые смогут позвонить и задать вопрос, что делать, куда обращаться, как избежать буллинга в школе», — рассказала учредитель Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией (Ассоциация дислексии) Мария Пиотровская.
Она также сообщила о начале третьей Международной недели осведомленности о дислексии, которая в 2021 году пройдет полностью в офлайн-формате на территории двух московских музеев — Государственного музея имени Пушкина и Музея современного искусства. По словам Пиотровской, запланированы научно-практическая конференция, а также лекции для родителей и специалистов и мастер-классы для детей.
Кроме того, в текущем году Ассоциация дислексии планирует провести Всероссийское родительское собрание при поддержке Министерства просвещения РФ. В ходе мероприятия коллектив ведущих учёных и экспертов расскажет в онлайн-формате о специфике, трудностях и правах, которые есть у детей с дислексией.