В России появится горячая линия для людей с дислексией

В ближайшее время в России появится горячая линия для помощи людям с дислексией. Её разработкой занимается Ассоциация дислексии, сообщает 4 октября ТАСС.



«Из любого места в определённое время, которое будет обозначено, будет доступен телефонный звонок для специалистов, родителей и даже детей, которые смогут позвонить и задать вопрос, что делать, куда обращаться, как избежать буллинга в школе», — рассказала учредитель Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией (Ассоциация дислексии) Мария Пиотровская.

