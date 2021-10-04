Умер один из создателей «Бригады» — Юрий Райский

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ кинооператор Юрий Райский. Ему было 66 лет. Об этом 4 октября сообщил в Facebook оператор Владимир Денисов.



Как пишет «Российская газета», в последнее время кинематографист сильно болел.



Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Он является выпускником кинооператорского факультета ВГИК. С 1980 года работал на киностудии «Мосфильм». Он участвовал в съемках сериалов «Бригада», «Убойная сила», «Доктор Рихтер», фильмов «Анкор, еще анкор!», «Какая чудная игра», «Орда», «Бой с тенью» и других.

