Байден допустил возможность дефолта в США и предрек «мрачные последствия»

Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантию того, что дефолта по долговым обязательствам не произойдет. Глава государства отметил, что все зависит от республиканцев. Об этом он заявил 4 октября в ходе выступления в Белом доме.
Дефолт может произойти в том случае, если конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга. Байден призвал своих политических оппонентов — республиканцев — перестать «играть в русскую рулетку» с экономикой страны.
«Я не могу поверить в то, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными. Я в это не верю. Но могу ли я это гарантировать (что дефолта не будет)? Если бы я мог, я бы это сделал, но я не могу», — сказал Байден (цитата по ТАСС).
Президент считает, что дефолт будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если конгресс не поднимет потолок госдолга или не приостановит лимит заимствований во избежание дефолта. Республиканцы хотят заблокировать инициативу и требуют от демократов и Байдена сократить расходы или принять другие меры по уменьшению госдолга.