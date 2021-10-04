В Госдуме перетасуют комитеты, их станет больше

Зампредседателя Госдумы, депутат Александр Жуков, предложил создать шесть новых комитетов. Некоторые из существующих объединят, другие наоборот.
Слова Жукова 4 октября приводят федеральные СМИ. Так, комитету по жилищной политике и ЖКХ добавят тему строительства, а комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике могут разделить на три отдельных направления.
«Структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти», — цитирует Жукова РИА Новости.
Первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва начнется в 10 утра 12 октября.