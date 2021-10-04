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В Госдуме перетасуют комитеты, их станет больше

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Зампредседателя Госдумы, депутат Александр Жуков, предложил создать шесть новых комитетов. Некоторые из существующих объединят, другие наоборот.

Слова Жукова 4 октября приводят федеральные СМИ. Так, комитету по жилищной политике и ЖКХ добавят тему строительства, а комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике могут разделить на три отдельных направления.

«Структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти», — цитирует Жукова РИА Новости.

Первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва начнется в 10 утра 12 октября.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Больше "комитетов" - больше "заместителей", "помощников", "экспертов" и прочих, приближенных лиц. :))
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