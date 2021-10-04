Вечером понедельника, 4 октября, на внутренней стороне КАД от развязки с Пулковским шоссе образовалась 7-километровая пробка. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», около пяти вечера на 75-м километре столкнулись несколько машин.



На кадрах, опубликованных свидетелем, видно, что на средней левой полосе стоят BMW и Geely, вокруг них снуют люди. На средней правой расположились «Жигули», а на крайней левой дымится Logan — видимо, ему досталось больше всех.

