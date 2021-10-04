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«Ад, полчаса стою, глухо». Массовая авария на КАД собрала пробку в 7 километров

На 75-м километре внутренней стороны КАД произошло массовое ДТП

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Вечером понедельника, 4 октября, на внутренней стороне КАД от развязки с Пулковским шоссе образовалась 7-километровая пробка. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», около пяти вечера на 75-м километре столкнулись несколько машин.

На кадрах, опубликованных свидетелем, видно, что на средней левой полосе стоят BMW и Geely, вокруг них снуют люди. На средней правой расположились «Жигули», а на крайней левой дымится Logan — видимо, ему досталось больше всех.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно, как и о причине ДТП. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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Комментарии (1)

kukuruzza
На аварии в левом ряду были пожарные,была скорая.Запах гари был.
На аварии в правых полосах участники были на своих ногах.
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