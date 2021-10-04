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Беглов сказал, когда закончится эпидемия коронавируса в Петербурге

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Популяционного иммунитета в Петербурге вакцинацией пока создать не получилось, и эпидемия коронавируса в городе будет продолжаться дальше, заявил губернатор Александр Беглов.

«К сожалению, эпидемия продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку, — сказал Беглов 4 октября в своем радиообращении. — Мы достигли рубежа в 1,6 млн полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета».

По его словам, главная опасность — непривитые взрослые горожане.

«Болеет много пожилых, вернувшихся в город с начала холодов. Это те, кто не привился весной, уехал на дачу, а сейчас встречается с «дельта»-штаммом», — отметил губернатор Петербурга.

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Комментарии (8)

bsk
... как говорит наш любимый шеф: "если человек идиот, то это надолго..."
SU LUX INN
"мы Достигли рубежа в 1,6 млн полностью Привитых, но из-за Мутации вируса все эти Люди укололись отваром Репы зря!"
Савва Морозов
Он руководитель или блогер: "к сожалению", "главная опасность"?!
Если блогер - уступи место, а если руководитель - выдай распоряжение о тотальной обязательной вакцинации, а не рассказывай новости.
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