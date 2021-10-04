Беглов сказал, когда закончится эпидемия коронавируса в Петербурге

Популяционного иммунитета в Петербурге вакцинацией пока создать не получилось, и эпидемия коронавируса в городе будет продолжаться дальше, заявил губернатор Александр Беглов.
«К сожалению, эпидемия продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку, — сказал Беглов 4 октября в своем радиообращении. — Мы достигли рубежа в 1,6 млн полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета».
По его словам, главная опасность — непривитые взрослые горожане.
«Болеет много пожилых, вернувшихся в город с начала холодов. Это те, кто не привился весной, уехал на дачу, а сейчас встречается с «дельта»-штаммом», — отметил губернатор Петербурга.