Беглов сказал, когда закончится эпидемия коронавируса в Петербурге

Популяционного иммунитета в Петербурге вакцинацией пока создать не получилось, и эпидемия коронавируса в городе будет продолжаться дальше, заявил губернатор Александр Беглов.



«К сожалению, эпидемия продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку, — сказал Беглов 4 октября в своем радиообращении. — Мы достигли рубежа в 1,6 млн полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета».



По его словам, главная опасность — непривитые взрослые горожане.

