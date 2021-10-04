Бали откроется для иностранцев с середины октября, но карантина не избежать

Власти Индонезии решили возобновить прием иностранных туристов на Бали с 14 октября. Ослабление ковид-ограничений будет происходить постепенно, поэтому первое время по прибытии путешественникам придется соблюдать восьмидневный карантин за свой счет.



На данный момент еще не известно, гражданам каких государств позволят въезжать на остров. Такие страны должны соответствовать определенным критериям, сообщил портал Nikkei.Asia 4 сентября.



«Это будут государства, в которых ситуация с COVID-19 находится под контролем. Требования к тестированию там должны совпадать со стандартами, которые мы одобряем», — сказал министр туризма Сандьяга Уно.

