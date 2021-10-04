Путин сменил глав Тамбовской и Владимирской областей

Президент РФ Владимир Путин 4 октября сменил руководителей сразу двух регионов. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.



Временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области стал Александр Авдеев, на этом посту он сменил Владимира Сипягина, который перейдет в Госдуму.



Авдеев был депутатом Госдумы седьмого созыва. Он является выпускником первого потока «школы губернаторов», которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

