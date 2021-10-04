Во дворе дома по Большой Монетной, 11, где развернулся «склад» из-за капитального ремонта крыши, строительные материалы огородили забором. Об этом «Фонтанке» 4 октября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.



«Согласно разрешительной документации, есть зона, выделенная для складирования. Она должна быть огорожена. Подрядчиком данное условие не было соблюдено, однако по требованию ГАТИ нарушение было оперативно устранено», — сообщили там.