Во дворе дома по Большой Монетной, 11, где развернулся «склад» из-за капитального ремонта крыши, строительные материалы огородили забором. Об этом «Фонтанке» 4 октября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
«Согласно разрешительной документации, есть зона, выделенная для складирования. Она должна быть огорожена. Подрядчиком данное условие не было соблюдено, однако по требованию ГАТИ нарушение было оперативно устранено», — сообщили там.
Как ранее писала «Фонтанка», в доме-памятнике ООО «Инвеско» за 7,5 млн рублей должны выполнить капитальный ремонт крыши. Только вот все материалы, предназначенные для этого, как рассказали местные жители, уже месяц разбросаны по двору, не ограждены и мешают проходу и проезду. По словам прораба участка, хранить шестиметровые листы просто негде, а двор был обозначен ГАТИ как территория, где на время работ можно складировать материалы.