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После публикации «Фонтанки» жителям дома на Петроградке, где капремонт устроил погром во дворе, придется обходить заборы

Во дворе дома на Петроградке, где капремонт устроил погром, установили заборы

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Во дворе дома по Большой Монетной, 11, где развернулся «склад» из-за капитального ремонта крыши, строительные материалы огородили забором. Об этом «Фонтанке» 4 октября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

«Согласно разрешительной документации, есть зона, выделенная для складирования. Она должна быть огорожена. Подрядчиком данное условие не было соблюдено, однако по требованию ГАТИ нарушение было оперативно устранено», — сообщили там.

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Как ранее писала «Фонтанка», в доме-памятнике ООО «Инвеско» за 7,5 млн рублей должны выполнить капитальный ремонт крыши. Только вот все материалы, предназначенные для этого, как рассказали местные жители, уже месяц разбросаны по двору, не ограждены и мешают проходу и проезду. По словам прораба участка, хранить шестиметровые листы просто негде, а двор был обозначен ГАТИ как территория, где на время работ можно складировать материалы.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
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Abu-Denis
И где тут погром? Аккуратно сложено и огорожено. Мешает? А вы попробуйте сами работать со стройматериалами. Это вам не по клавиатуре маникюром щелкать.
Напоминает анекдот про замполита: офицер наорал на солдата-связиста за неприбранную мастерскую. Связист, оправдываясь, говорит замполиту:
- Вам, товарищ лейтенант, легко. Рот закрыл - рабочее место убрано.
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