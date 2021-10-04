19 октября — круглый стол «Евро» против «классики»: какая планировка лучше

Сегодня на рынке недвижимости всё больше представлены квартиры с планировками «евроформат», главные признаки которого — совмещенная кухня-гостиная и подсчет комнат по «спальням». Но остаются и классические варианты, где кухня — это кухня, а гостиная — отдельно. Кто и почему выбирает разные варианты, и как девелоперы создают свои варианты планировок — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
• Каковы основные тенденции в планировании пространства квартир?
• Кухня-гостиная или просто кухня — в чем преимущество разных вариантов?
• Сколько санузлов должно быть в квартире?
• Как на небольшой площади уместить все необходимое? Как придать каждому метру практическую ценность?
• Кладовые, прачечные и другие дополнительные помещения — готов ли покупатель платить за них при растущих ценах?
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru