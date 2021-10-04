Роспотребнадзор хочет усилить контроль за соблюдением самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила внимательнее следить за тем, как россияне соблюдают самоизоляцию. Об этом она заявила 4 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора, — эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена», — цитирует Попову «Интерфакс».

