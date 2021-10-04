Роспотребнадзор хочет усилить контроль за соблюдением самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила внимательнее следить за тем, как россияне соблюдают самоизоляцию. Об этом она заявила 4 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора, — эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена», — цитирует Попову «Интерфакс».
По ее словам, надзорным ведомством расширен «перечень отнесения к контактным», после чего их число возросло почти в два раза по сравнению с весной 2020-го.
За последние сутки в России выявили 25 781 случай коронавируса.