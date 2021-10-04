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Роспотребнадзор хочет усилить контроль за соблюдением самоизоляции

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила внимательнее следить за тем, как россияне соблюдают самоизоляцию. Об этом она заявила 4 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора, — эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена», — цитирует Попову «Интерфакс».

По ее словам, надзорным ведомством расширен «перечень отнесения к контактным», после чего их число возросло почти в два раза по сравнению с весной 2020-го.

За последние сутки в России выявили 25 781 случай коронавируса.

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Комментарии (3)

А13579
Пусть сначала разберутся со сроком самоизоляции. Он должен быть 14 дней или, как у президента, достаточно 7-ми?
Skazochny
пошли ка они в эротическое путешествие
Nazariuss
А они еще ходят по домам как раньше с предложениями порошков и вопросами " Мыши, крысы есть"? ) Или это осталось в далеком прошлом?) А то теперь ужасно могущественная организация, а не санэпидстанция )
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