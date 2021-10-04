У россиян есть шанс увидеть чемпионат мира — 2022. Вакцинированным «Спутником V» теперь можно и в Катар

Минздрав Катара внес «Спутник V» в список препаратов, вакцинацию которыми признают в эмирате на Катарском полуострове. Об этом 4 октября сообщает «Интерфакс».

Прошедшим вакцинацию российским препаратом все еще необходимо сдать экспресс-тест на антитела. Еще одно условие — чтобы прошло не менее двух недель после последней прививки. Новые правила вступят в силу с 6 октября.

Катарские чиновники дополнили список принимаемых препаратов и китайским Sinovac. В стране признаются также Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.