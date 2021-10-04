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У россиян есть шанс увидеть чемпионат мира — 2022. Вакцинированным «Спутником V» теперь можно и в Катар

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Минздрав Катара внес «Спутник V» в список препаратов, вакцинацию которыми признают в эмирате на Катарском полуострове. Об этом 4 октября сообщает «Интерфакс».

Прошедшим вакцинацию российским препаратом все еще необходимо сдать экспресс-тест на антитела. Еще одно условие — чтобы прошло не менее двух недель после последней прививки. Новые правила вступят в силу с 6 октября.

Катарские чиновники дополнили список принимаемых препаратов и китайским Sinovac. В стране признаются также Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Россия и Катар возобновили авиасообщение в начале года. У петербуржцев также будет рейс на ЧМ в Катаре.

Мундиаль пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

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Комментарии (2)

f0ntan
Причем тут признание вакцины и допуск болельщиков на ЧМ? Япония на прошедшей олимпиаде не пускала болельщиков на стадионы вообще. Это не значит, что в Японии не признана ни одна вакцина. Полагаю, что на ближайших олимпиадах - зимней в Китае, и XV по футболу в Катаре - будет также: вакцины признаем, но болельщиков на трибуны не допускаем
А13579
До чемпионата ещё далеко, им ещё придётся ревакцинироваться и реревакцинироваться.
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