Устное замечание сделал мировой суд Петербурга известному музыканту, первой скрипке струнного квартета имени Давида Ойстраха Андрею Баранову после задержания на таможне в Пулково из-за не оформленной на старинную скрипку авторства Джованни Баттиста Гваданини таможенной декларации. Сегодня, как стало известно «Фонтанке», музыкальный инструмент ему вернули после полугода разлуки.

Баранова, который должен был вылететь на гастрольное выступление в Германию, остановили на таможенном посту в Пулково 30 марта. У него были при себе и паспорта на культурные ценности, и разрешение Минкульта на вывоз, но, как объяснили музыканту, необходима ещё была и пассажирская таможенная декларация, даже в том случае, когда таможенные платежи за вывоз не предусмотрены. При этом скрипач, который не так сведущ в юридических тонкостях, направился не через «красный» коридор, а через «зелёный», что таможенники посчитали за правонарушение.

Рейс в результате улетел без Баранова, выступление в Германии было сорвано, а культурные ценности изъяты и помещены в камеру хранения. При этом материалы таможня направила в следственный отдел МВД России в аэропорту Пулково, чтобы решить вопрос — а не контрабанда ли?



Признаков контрабанды специалисты не нашли, но следователи видели признаки административного правонарушения — недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф от половины до двух стоимостей товаров, а также их конфискацию. При этом стоимость одной только скрипки Гваданини составила 1 млн долларов.



Защиту интересов Андрея Баранова осуществляли адвокаты международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Кронверк» Надежда Пугачёва и Павел Лапаев. Они смогли добиться того, чтобы в ходе судебных заседаний доказать, что действия Баранова не причинили вреда ни государству, ни обществу. Мировой суд пришел в выводу, что дело подлежит прекращению в связи с малозначительностью правонарушения. 6 сентября скрипачу было объявлено устное замечание.

