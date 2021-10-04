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Известному петербургскому скрипачу Андрею Баранову вернули скрипку Гваданини, которую изъяли на таможне в марте этого года

Первой скрипке квартета имени Давида Ойстраха Андрею Баранову вернули старинную скрипку

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Устное замечание сделал мировой суд Петербурга известному музыканту, первой скрипке струнного квартета имени Давида Ойстраха Андрею Баранову после задержания на таможне в Пулково из-за не оформленной на старинную скрипку авторства Джованни Баттиста Гваданини таможенной декларации. Сегодня, как стало известно «Фонтанке», музыкальный инструмент ему вернули после полугода разлуки.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Баранова, который должен был вылететь на гастрольное выступление в Германию, остановили на таможенном посту в Пулково 30 марта. У него были при себе и паспорта на культурные ценности, и разрешение Минкульта на вывоз, но, как объяснили музыканту, необходима ещё была и пассажирская таможенная декларация, даже в том случае, когда таможенные платежи за вывоз не предусмотрены. При этом скрипач, который не так сведущ в юридических тонкостях, направился не через «красный» коридор, а через «зелёный», что таможенники посчитали за правонарушение.

«Фонтанка.ру»

Рейс в результате улетел без Баранова, выступление в Германии было сорвано, а культурные ценности изъяты и помещены в камеру хранения. При этом материалы таможня направила в следственный отдел МВД России в аэропорту Пулково, чтобы решить вопрос — а не контрабанда ли?

Признаков контрабанды специалисты не нашли, но следователи видели признаки административного правонарушения — недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф от половины до двух стоимостей товаров, а также их конфискацию. При этом стоимость одной только скрипки Гваданини составила 1 млн долларов.

Защиту интересов Андрея Баранова осуществляли адвокаты международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Кронверк» Надежда Пугачёва и Павел Лапаев. Они смогли добиться того, чтобы в ходе судебных заседаний доказать, что действия Баранова не причинили вреда ни государству, ни обществу. Мировой суд пришел в выводу, что дело подлежит прекращению в связи с малозначительностью правонарушения. 6 сентября скрипачу было объявлено устное замечание.

А 4 октября ему вернули скрипку.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

мухомор
в комментариях, как всегда нарисовались АУЕшники, считающие что общие правила и законы не для обычных людей, а для кого-то другого.
декларация на вывоз и красный коридор для того и нужны, что бы выезжающий добровольно заявил, о наличии предметов или денежных средств попадающих под контроль. документы проверили и поехал дальше.
но музыкант решил, что эти формальности ему не к чему.
Guest1234
Возможно, имели желание решить вопрос полюбовно, а музыкант отказался, и решили его наказать, чтобы другим было неповадно. Не получилось. А может, и просто так уперлись.
alexpv
Ой молодцы) как я люблю нашу таможню. Нашли самого главного виновного, музыканта. Прямо радетели за отечество. Слов нет.
Надеюсь скрипочка пол года на неотапливаемом складе временного хранения пролежала, как и полагается. Интересно что там от Гваданини осталось.
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